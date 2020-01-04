美聯準會會議紀要 風險仍在但衰退威脅降低

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（法新社華盛頓3日電） 美國聯邦準備理事會（Fed ）今天公布的上次會議紀要顯示，美國經濟風險仍在，但重要的貿易不確定性已減少且下行風險降低。

聯準會上個月會議紀要顯示一些令人欣慰的跡象，除英國無協議脫離歐洲聯盟風險降低外，美中貿易戰似乎也趨於和緩。

聯準會官員指出：「國內經濟在面臨全球發展逆風下持續展現彈性。」而且更令人鼓舞的是，經濟模型顯示「中期衰退的可能性在最近幾個月明顯下滑」。

會議紀要說，儘管「許多」央行總裁「認為風險稍微傾向下行，部分風險最近幾個月已見降低」。

然而他們仍指出：「貿易發展與全球經濟成長展望相關疑慮，是促使企業投資和出口疲軟的主因。」

那樣的情緒今天也反映在一項產業調查結果。這項調查顯示美國12月製造業指數降至2009年中以來最低，景氣進一步萎縮。

聯準會官員也指出，美國對阿根廷、巴西及法國的貿易政策及香港政治緊張，存在「新的不確定性」。

聯準會12月這場會議是在美國總統川普宣布美中達成「第一階段」貿易協議之前舉行。

儘管聯準會當時表決一致通過維持利率不變，會議紀要顯示，決策層或許不會與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）完全同調。若干官員表示將持續觀察一段時間，也有部分聯準會官員擔心去年3度降息後，利率一直過低恐會助長金融市場過度冒險行為。

© 2020 AFP