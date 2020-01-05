伊朗最高領袖顧問：將對美國作出軍事回應

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社德黑蘭5日電） 美國有線電視新聞網（CNN ）今天報導，美國空襲狙殺伊朗重要軍事將領蘇雷曼尼後，伊朗最高領袖哈米尼的顧問 表示，伊朗將以軍事方式回應美國的攻擊。

美國3日以無人機對巴格達國際機場發動空襲，炸死伊朗革命衛隊聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）後，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）誓言將「嚴厲報復」。

哈米尼的顧問德甘准將（Hossein Dehghan）以波斯文接受CNN訪問，根據電視台的譯文，他表示：「鐵定將以軍事方式回應，而且針對的是軍事地點。」

德甘又說：「是美國引起這場戰爭，因此他們應該接受針對他們行動的適當回應。」

他表示：「要結束這場戰爭只有一個辦法，就是美國人也接受他們所作打擊相當的打擊。」

伊朗外交部發言人墨沙維（Abbas Mousavi）今天在電視轉播記者會表示：「伊朗不想開戰，但已准好因應任何情勢。」

他又說，將由「體制的領導階層」作出最後決定。

墨沙維指出，領導階層將設法「想出回應方法，既要讓敵人後悔（狙殺蘇雷曼尼），又不至於讓伊朗陷入戰爭」。

© 2020 AFP