巴黎公園砍殺案1死2傷 當局定調為恐怖攻擊

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（法新社法國克雷泰4日電） 法國反恐調查人員今天接手調查日前發生在巴黎南方的揮刀攻擊案；一名男性兇嫌昨天在巴黎南方一座公園內揮刀殺害一名正在和妻子散步的男性，隨後遭警方擊斃。

名叫納坦（Nathan C.）的22歲男子昨天午餐時段在巴黎南郊猶太城（Villejuif）揮刀砍人，造成1死2傷，隨後遭警方擊斃。警方起初將這起事件以刑事案件處理，而非恐怖主義事件。

但法國全國反恐小組（PNAT）透過聲明表示，儘管已知納坦患有精神方面的問題，但有令人憂心的證據顯示，他生前改信伊斯蘭教且思想已經激進化。

聲明指出：「過去幾個小時來的調查讓我們確定他已激進化，（並顯示出）他對他即將做出的行為做好了有組織的準備。」

聲明還說，除此之外，調查「顯示出經過深思熟慮並做出選擇的謀殺行動。行動本質是要透過恐嚇或恐怖手段嚴重擾亂公共秩序」。

一名地方官員稍早在記者會上表示，納坦在攻擊期間曾高喊穆斯林禱詞「真主至大」（Allahu Akbar）。

納坦在2017年中改信伊斯蘭教，據信他自幼罹患嚴重精神疾病、多次進出醫院，並於去年6月停止接受治療。

巴黎警察畢高（Philippe Bugeaud）在記者會上表示，案發後警方在一個袋子里發現伊斯蘭薩拉菲教派（Salafi）着作。薩拉菲教派是伊斯蘭教遜尼派（Sunni）內走極端路線的分支。

畢高還說，他們還發現一封信，「當中的語句相當典型出自會自我鞭笞，並知道自己可能將鋌而走險的穆斯林男子」。

治安官貝科（Laure Beccuau）說，納坦位於巴黎的公寓也呈現「將不再有人居住的各種徵兆」。

貝科表示，納坦發動攻擊時曾放過第一個人，因對方自稱是穆斯林並用阿拉伯語引述經文。

納坦接着攻擊一對在公園散步的夫妻，殺害男方並重傷其妻，再傷害後頭一名女性慢跑者。貝科說，兩名受傷女性現在都已經出院。

聖戰極端主義分子從2015年起在法國發動一連串攻擊，總共造成逾250人喪生，遭受衝擊的法國迄今一直維持高度警戒。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP