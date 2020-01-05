柬埔寨施工飯店倒塌 36死23傷

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（法新社柬埔寨白馬5日電） 柬埔寨南部一棟施工中飯店倒塌，許多工人受困，搜救行動今天進入第3天，官員表示，死亡人數已達36人，另外還有23人受傷。

首都金邊（Phnom Penh）西南方160公里的沿海省分白馬（Kep）這棟7層樓飯店建築3日倒塌後，數以百計士兵與搜救人員使用挖土機、鑽頭及電鋸通宵工作，清除混凝土。

官員最初估計有30名工人受困倒塌建築底下，但省政府發言人羅烏東（Ros Udong）告訴法新社，因為今天清早發現更多遺體，傷亡人數比原先料想的高，但也救出23名倖存者。

柬埔寨正經歷建設熱潮，飯店、高樓及賭場在幾無管制監督下，如雨後春筍般出現。

但根據國際勞工組織（ILO），這些艱鉅且危險的工作由約20萬名工人承擔，他們多數對建築工作不熟練，且領取日薪，並不受工會規定保障。

工人倡議團體指出，低安全標準提高工地意外風險，而這些工地還經常成為工人與家屬的臨時住所。

工人英柯薩（Ei Kosal）昨天表示，建築倒塌時，他、妻子跟其他兩名女子正在工地吃飯，兩名同伴被壓住，並立即喪命。

他在醫院休養時表示：「我沒料到會活下來…這就像我剛剛重生。」

© 2020 AFP