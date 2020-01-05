法年金改革罷工迄今一個月 數千人堅決抗議到底

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（法新社巴黎4日電） 數千名法國民眾今天上街反對總統馬克宏的退休金改革計畫；法國政府的年改計畫已導致全國運輸業罷工一個月。

遊行人士從巴黎東部的里昂車站（Gare de Lyon）出發，手上標語寫着「馬克宏，撤銷你的計畫；拯救並改善我們的退休制度」，並一步步往北走向4公里外的巴黎東站（Gare de l'Est）。

根據警方提供的數據，巴黎有約3500人走上街頭；法國西南城市馬賽（Marseille）和土魯斯（Toulouse）也見到規模較小的遊行活動。

這場去年12月5日開始的反年改罷工行動，已成為法國有史以來鐵路業為時最長的不間斷罷工行動。馬克宏指望罷工時間拖越長，民間支持度會越低。

根據昨天民調機構Odoxa公布的最新訪調結果，佔多數的61%民眾仍支持罷工行動，但數字已較去年12月19日民調結果少了5個百分點。

馬克宏將於6日召開2020年度首場內閣會議，預計隔天與工會領袖重啟談判，不過目前為止雙方都沒有讓步的跡象。

各大工會已號召於9日再度發動大規模示威行動，屆時教師、醫護人員等勞工預料都將加入罷工行列。

© 2020 AFP