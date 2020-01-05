澳洲野火肆虐 重要無尾熊族群受創

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（法新社雪梨5日電） 澳洲野火肆虐，擴散至袋鼠島保護區，救難單位今天表示，島上無尾熊恐怕有半數死亡，還有許多重傷。島上無尾熊是澳洲唯一未感染衣原體的一群，被視為此物種存續的「保險」。

袋鼠島（Kangaroo Island）位於南澳省外海，因自然生態而成為熱門觀光景點，是許多野生動物的家，其中也包括最受人喜愛的無尾熊。據估計，當地的無尾熊數量約5萬隻。

澳洲東南部爆發大規模野火，造成長達數月危機，科學家估計，光是新南威爾斯省（New South Wales）就有近5億隻動物喪命。

袋鼠島野生動物公園（Kangaroo Island Wildlife Park）正募集基金以照顧受傷的無尾熊，工作人員密契爾（Sam Mitchell）告訴法新社：「超過50%已經喪生」。

他又說：「受傷的情況都很嚴重，其他的則是無家可歸，接下來幾周，饑餓將是另一個問題。」

阿得雷德（Adelaide）一所大學去年7月發表研究報告說，袋鼠島的無尾熊對整個無尾熊族群的存續特別重要，因為他們是唯一沒有感染衣原體的大批無尾熊。

東部昆士蘭省（Queensland）和新南威爾斯省的無尾熊有許多都感染衣原體，維多利亞省（Victoria）的無尾熊也難逃這種細菌侵襲。感染這種細菌會造成失明、不孕和死亡。

阿得雷德大學（University of Adelaide）專家費比安（Jessica Fabijan）說：「它們有如確保整個族群存續的保險，卻因大火遭受重創。」

© 2020 AFP