疑軍閥支持者所為 利比亞首都遭空襲28死數十傷

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（法新社的黎波里4日電） 利比亞首都的黎波里一所軍事學校今天遭遇空襲。全國團結政府衛生部發言人表示，空襲至少造成28人死亡、數十人受傷。

哈希米（Amin al-Hashemi）還表示，空襲發生當下，學員正聚集在閱兵場，準備前往宿舍。

這所軍事學校位於的黎波里（Tripoli）住宅區艾哈巴艾卡德拉（al-Hadba al-Khadra）。

全國團結政府（Government of National Accord, GNA）衛生部呼籲民眾前往醫院和血庫捐血，幫助傷患。

的黎波里南部去年4月起即陷入激戰，軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）當時發起攻勢，欲一舉拿下的黎波里。

利比亞情勢並未因獨裁領袖格達費（Muammar Qaddafi）2011年在一場北大西洋公約組織（NATO）支持的起義行動中遭推翻並殺害而好轉，反而分裂成敵對的西部和東部勢力，一是掌控西北部的黎波里的全國團結政府，而自封利比亞國民軍（LNA）的軍閥哈夫塔則支持另一個東部的政府。

全國團結政府部隊今天在臉書放上死傷者的照片，並指控空襲行動是由效忠哈夫塔的人士所發動；不過親哈夫塔勢力尚未出面承認犯案。

根據聯合國數據，哈夫塔去年對的黎波里發動攻擊迄今，已有超過280名平民和逾2000名戰士喪命。

根據記者看過的聯合國機密報告，聯合國安全理事會上個月再度呼籲利比亞停戰，並敦促各國遵守對利比亞武器禁運的承諾，不過約旦、土耳其和阿拉伯聯合大公國一再違反約定。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP