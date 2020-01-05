稱蘇雷曼尼曾助911恐攻 彭斯說法遭媒體挑戰

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（法新社華盛頓4日電） 美國副總統彭斯（Mike Pence）斷言遭美軍狙殺的伊朗將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）曾協助911恐怖攻擊，美國媒體今天提出強烈挑戰。

蘇雷曼尼是伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards Corp）負責境外任務的聖城部隊（Quds Force）指揮官，昨天在伊拉克遭美軍空襲身亡。

彭斯昨天推文表示，蘇雷曼尼「曾協助12名恐怖分子中的10人秘密前往阿富汗，這12人就是在美國發動911的恐怖份子」。

當批評者在推特指出，2001年911事件是由19名好戰份子發動，並非12人，彭斯的發言人瓦德曼（Katie Waldman）隨即表示，彭斯是指「途經阿富汗」的12人，而這「12人中有10人獲得蘇雷曼尼協助」。

但「紐約時報」指出，911事件調查委員會（September 11 Commission）發布的585頁報告，完全沒提到當時已在領導聖城部隊的蘇雷曼尼之名。

跨黨派的911事件調查委員會發現，「雖有強烈證據指出伊朗在911之前協助蓋達（al-Qaeda）成員出入阿富汗…我們並未發現證據顯示伊朗或真主黨（Hezbollah）知道後來的911攻擊計畫」。

報告還說：「蓋達幹員前往伊朗時，可能也不知道未來行動的具體細節。」

「華盛頓郵報」則指出，或許「稱伊朗『協助』他們旅行基本說來沒錯」，但那不意味德黑蘭、尤其是蘇雷曼尼「是在知情的情況下協助後來的911攻擊」。

此外，911恐攻19名劫機犯中，15人是沙烏地阿拉伯國籍，而沙國是遜尼派君主國家，區域大對頭是什葉派的伊朗。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP