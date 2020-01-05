與土耳其關係緊繃之際 希臘新總理將首度拜訪白宮

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（法新社雅典5日電） 上任6個月的希臘總理米佐塔基斯7日將首度拜訪白宮。同時，希臘與土耳其這兩個北大西洋公約組織（NATO）盟國兼區域競爭對手的關係正陷於緊繃。

為達成希臘保守派政府的經濟成長展望，雅典當局正亟思吸引美國投資人。而在米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）準備訪美的同時，希臘與鄰國土耳其則因移民、能源探勘和領土爭端等議題，關係日益緊張。

米佐塔基斯12月29日接受希臘周報「論壇報」（To Vima）訪問時說：「希臘與美國的關係比以往更為緊密。希臘是可靠盟友，而我盼望有行動而不只是言語來證實這一點。」

過去60年來，美國傳統上努力在希臘和土耳其間維持平衡。美國前總統柯林頓政府事實上還曾介入1996年兩國因愛琴海無人島群歸屬所衍生的爭端，以避免希臘與土耳其發生衝突。

但現任總統川普經常對美國政府的外交政策表達不同意見。川普偏好建立個人關係，結交對象甚至包括美國國務院或國會有時會指責其政策的國家領袖。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）就是其中之一。

希臘第撒隆尼基市（Thessaloniki）馬其頓大學（University of Macedonia）的國際關係教授李特薩斯（Spyridon Litsas）表示：「毋庸置疑，美國總統帶給政壇的不確定性讓眼前充滿迷霧。」

李特薩斯告訴法新社：「米佐塔基斯前往華府是為了向美國政經菁英展現，在地中海東部除了有不可靠的土耳其，還有希臘存在。希臘是涉及這個區域權力均衡的重要國家、是重塑區域能源地圖的主要角色，也是值得投資的沃土。」

© 2020 AFP