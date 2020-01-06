克羅埃西亞總統大選變天 左翼米蘭諾維奇獲勝

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（法新社薩格勒布5日電） 克羅埃西亞今天舉行總統大選第2輪投票，左翼前總理米蘭諾維奇囊括過半數選票篤定當選，擊敗現任保守派總統季塔洛維奇（Kolinda Grabar-Kitarovic）。

克羅埃西亞社會民主黨（Social Democratic Party of Croatia）籍米蘭諾維奇（Zoran Milanovic）誓言將克羅埃西亞塑造成為一個寬容的國家，翻過歷史新頁，告別1990年代獨立戰爭的過往。

目前為止幾乎全數投票所都已開出選票，根據選舉委員會所公布計票結果，米蘭諾維奇贏得52.7%的選票，季塔洛維奇獲得47.3%。

得知勝選後，米蘭諾維奇在首都薩格勒布（Zagreb）告訴支持者說:「我們400萬人民…正在尋找克羅埃西亞在歐洲的位置，雖然國內面臨所有問題，但這裡是最好生活的地方，克羅埃西亞必須透過最和平的計畫，找到它的位置與利益。」

53歲的米蘭諾維奇說：「讓我們異中求同，團結在一起。」

米蘭諾維奇在競選時，曾談到克羅埃西亞1990年代獨立戰爭時所遺留下的歷史傷痕，他表示，戰爭已經結束。

幾天前克羅埃西亞才剛接掌歐洲聯盟輪值主席之位，出任主席這半年期間，將面臨英國脫歐、巴爾幹半島西部國家爭取加入歐盟、氣候變遷等議題。

與此同時，在2013年成為歐盟成員的克羅埃西亞，國內也有貪腐、年輕人外移，以及經濟表現平淡的問題。

由於歐盟成員國之間邊界開放，克羅埃西亞人民外移數量增加，為的是往富有國家尋找報酬較好的工作。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP