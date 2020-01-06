北美票房 天行者的崛起穩坐龍頭

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（法新社洛杉磯5日電） 追蹤票房表現的北美院線聯盟今天通報，「STAR WARS：天行者的崛起」（Star Wars: The Rise of Skywalker）持續稱霸院線宇宙，周末吸金3370萬美元。

這部迪士尼電影上映3周進帳4億5100萬美元，海外票房已達4億6800萬美元。

繼續穩坐二哥位置的是索尼的「野蠻遊戲：全面晉級」（Jumanji: The Next Level），3日到5日這段期間有2650萬美元表現。

整體來說，索尼這個周末荷包賺飽飽，北美排名前5的作品有3部出自索尼。另一部「她們」（Little Women）從前一周排名第5升至第3，收入1360萬美元。

同為索尼出品、新上檔的「怨咒」（The Grudge）排名第4，票房1130萬美元。根據影評網站CinemaScore，這部改編2002年日本電影的超自然恐怖片，罕見從影迷手中得到F評價，是40年來僅第20部得到這個成績的電影。

迪士尼靠「冰雪奇緣2」（Frozen II）拿下第5位置，上映第7周有1130萬美元表現。據多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」（Hollywood Reporter），有全球累計總票房13億美元做加持，「冰雪奇緣2」已超越「超人特攻隊2」（The Incredibles 2）成為影史最賣座的動畫片。

排名第6到第10的電影依序為：「變身特務」（Spies in Disguise），1010萬美元；「鋒迴路轉」（Knives Out），900萬美元；「原鑽」（Uncut Gems），780萬美元；「重磅腥聞」（Bombshell），410萬美元；「貓」（Cats），260萬美元。

© 2020 AFP