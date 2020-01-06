哀悼遭美狙殺將領 伊朗人踴躍上街

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（法新社德黑蘭6日電） 伊朗首都德黑蘭的街頭今天擠滿哀悼群眾，向已故高階軍事指揮官蘇雷曼尼致敬。蘇雷曼尼日前在伊拉克首都巴格達遭美國狙殺身亡。

法新社記者報導，伊朗民眾聚集在德黑蘭大學（Tehran University），手持被他們視為英雄的蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）肖像。最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）接着率眾為蘇雷曼尼祈禱。

在晨間的刺骨低溫中，女性身穿黑衣、男性舉起寫着什葉派伊瑪目名字的旗幟，紛紛沿着德黑蘭的革命街（Enghelab Street）向大學走去。一名穿着黑色罩袍的年輕女性舉着「打倒美國」的標語牌，另有一名男子高舉「#嚴厲報復」的標語。

人們遊行前往德黑蘭大學途中，高喊着「美國去死」、「以色列去死」的口號，還有人揮舞伊拉克、黎巴嫩國旗與其他旗幟。

遊行景象透過國營電視台直播，螢幕左上角還罕見出現黑緞帶向死者致敬。

在儀式現場，蘇雷曼尼與另外5名死於美軍空襲的「烈士」棺木都覆蓋著國旗。哈米尼在棺木前禱告時似乎一邊哭泣。

哈米尼身旁人士包括蘇雷曼尼的兒子、接替蘇雷曼尼成為「聖城部隊」（Quds）指揮官的卡阿尼（Esmail Qaani）、伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）、國會議長拉里加尼（Ali Larijani），以及革命衛隊最高指揮官沙拉米（Hossein Salami）等人。

所有人和語帶沙啞的哈米尼一同祈禱。一名自稱艾法卡米（Afkhami）的61歲商人還告訴法新社：「我們必須強勢回應。我們必須鎖定他們（美國）在區內的所有軍事基地，必須攻擊位於我們飛彈射程里的所有基地。」

蘇雷曼尼的遺體昨天運抵伊朗後，已先後移靈至西南部阿瓦茲市（Ahvaz）與東北部第2大城麥什赫德（Mashhad）供眾人哀悼。

© 2020 AFP