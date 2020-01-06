奉俊昊寄生上流奪金球獎 外媒：南韓電影諷刺作家

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（法新社首爾6日電） 知名南韓電影導演奉俊昊以執導陰鬱及跨類型的驚悚片着稱，他5日以「寄生上流」奪得第77屆金球獎最佳外語片，這部電影殘酷諷刺貧富差距擴大，具有奉俊昊作品的所有招牌特色。

奉俊昊在南韓家喻戶曉，他拍過一系列票房和好評兼具的電影，不僅在國內榮獲多座獎項，並打進好萊塢，這對一名亞洲作者導演實屬難得。

2019年正逢韓國電影一百周年，而這一年出品的「寄生上流」則為南韓贏得史上首座全球獎。

50歲的奉俊昊獲獎後透過翻譯人員表示：「一旦你克服一�幾叩淖幟徽習�，就會被引入許許多多更動人的電影。...我認為我們只使用同一種語言，那就是電影。」

「寄生上流」去年已榮獲法國坎城影展最高榮譽金棕櫚獎，現在再加上金球獎加持，使得這部電影角逐今年奧斯卡金像獎希望更濃。

奉俊昊曾被美國電影名導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）比為「全盛時期的史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）」。他是南韓1980年代末期全面民主化、開啟文化復興大門後，首批開花結果的南韓電影導演之一。

南韓崇實網路大學（Korea Soongsil Cyber University）教授比契爾瓦斯（Jason Bechervaise）告訴法新社：「奉俊昊的作品出現在南韓電影創作力爆發時刻。」

比契爾瓦斯表示，奉俊昊的最新作品在全球獲得空前讚譽，是因為「人們切實感受到社會不平等擴大，使得許多人對政治更加充滿憤怒情緒，因此『寄生上流』非常容易引起共鳴。」

© 2020 AFP