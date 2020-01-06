委內瑞拉國會議長鬧雙胞 馬杜洛欲削弱瓜伊多

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（法新社卡拉卡斯5日電） 委內瑞拉反對派領袖瓜伊多與敵對陣營議員巴拉，今天分別以不同場次的表決結果，各自宣稱自己是國會議長。委內瑞拉反對派宣稱巴拉的舉動形同「國會政變」。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府今天企圖實質接管立法機關，讓自家候選人巴拉（Luis Parra）就任國民議會（National Assembly）議長，此舉顯然是要奪走瓜伊多（Juan Guaido）的國際信譽。

瓜伊多因警察阻攔進不了國民議會議場，隨後他前往媒體「國家報」（El Nacional）辦公室召開會議，由反對派議員投票通過連任議長。

而在國民議會大樓內，由於瓜伊多缺席，貪腐醜聞纏身的巴拉自行宣布擔任議長，指稱自己獲得167席議員中的81票當選。

瓜伊多獲得約100位議員選票支持，包括幾位在去年政治動亂中被迫流亡的議員，或往外國使館尋求庇護的議員。

瓜伊多去年初自行宣布為臨時總統，直接挑戰委內瑞拉聯合社會黨（PSUV）領導人馬杜洛政權。

36歲的瓜伊多今天誓言「履行」憲法賦予他的兩項職權，也就是國會議長與臨時總統身分。

但馬杜洛在電視演說中力挺巴拉為新議長，並說「瓜伊多已遭自己的黨派議員投票踢出國民議會」。

不過，委內瑞拉反對派稍早宣稱，巴拉的舉動是「國會政變」。

委內瑞拉政府機構中唯一由反對派掌控的國民議會在推特帳號上表示：「（巴拉）在沒有表決，也未達委內瑞拉聯合社會黨議員法定人數下，就企圖宣誓為假國會議長。」

瓜伊多與大約12位國會議員早前要進入議場時遭警察阻擋，雙方在場外僵持4小時。警察宣稱是在執行安全任務，但屬馬杜洛黨派的議員以及與瓜伊多畫清界線的部分反對派議員，則可以進入議場。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP