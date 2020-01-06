川普揚言攻擊伊朗文化目標挨批 蓬佩奧堅稱遵守國際法

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（法新社華盛頓5日電） 美國總統川普揚言可能鎖定伊朗文化地點攻擊，被控可能犯下戰爭罪。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天堅稱美國任何對伊朗的軍事行動都會遵守國際法。

川普昨天推文說，美國可能鎖定的52個目標中，有些「對伊朗文化而言很重要」。伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）隨即將此與伊斯蘭國（IS）破壞中東文化遺址行徑相提並論，並說「鎖定文化地點屬於戰爭罪」。

推特（Twitter）上湧現伊朗伊斯法罕（Isfahan）等古城地位崇高的景點照片，標記「伊朗文化地點」（#IranianCulturalSites）主題標籤。部分美國民主黨人表示，如果川普真的照他所揚言的行動，恐會違反國際協定。

角逐11月總統大選的民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）推文說：「你恐怕會犯下戰爭罪。我們不與伊朗交戰。美國人民不想與伊朗開戰。」

同黨的參議員墨菲（Chris Murphy）也說：「以平民和文化地點為攻擊目標是恐怖分子才會做的事。這是戰爭罪。」

蓬佩奧今天在一連串的訪談節目中說，倘若美國受到攻擊，將會毫不猶豫嚴厲反擊伊朗的「竊盜政權」，但也承諾任何行動都會遵循法治。

他在美國廣播公司（ABC）節目「本周」（This Week）中說：「我們將依法行事。我們會在體制內行事。我們向來如此，未來也一樣。」

他還說：「美國人民應該知道，我們攻擊的每個目標將是合法目標，而這目標的唯一使命將是保護和捍衛美國。」

© 2020 AFP