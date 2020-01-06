快艇逆轉勝尼克 3人同場得分逾30隊史首見

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（法新社洛杉磯5日電） 美國職籃NBA洛杉磯快艇今天以135比132逆轉擊敗紐約尼克，全隊有3人同場得分達30分，是隊史50年來首見。

快艇陣中除板凳出發的哈洛（Montrezl Harrell）砍進34分，另外兩名得分在30分以上的球員是喬治（Paul George）和威廉斯（Lou Williams），他們雙雙斬獲32分。快艇今天贏球，稍稍緩解了前一戰在主場114比140敗給曼菲斯灰熊的苦澀。

這是快艇隊史50年來，第一次有3名球員在同場比賽拿下30分以上的分數。

儘管對子弟兵的防守表現並不滿意，但快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）仍說：「我想，能（締造）歷史總是好的吧。」

瑞佛斯說：「我們有沒有曾在其他隊有57%的團隊投籃命中率、拿下132分的情況下還能贏球的，相較（贏球的）喜悅，我（對防守不佳）的沮喪可能還多一些。」

但他仍在快艇身上看到能讓他高興的事，那就是從第一節落後16分的情況下逆轉。

哈洛和威廉斯在這樣的逆轉中扮演關鍵角色，第2節威廉斯拿下18分，哈洛則獲14分，這讓快艇打出單節47比24的猛烈攻勢，並在中場時反以76比69領先。

因左腿筋緊繃缺席昨天比賽，而在今天重回球場的喬治說：「我們的第2組人馬進到場上，他們做好防守，他們止住失分，接着威廉斯也開火了。」

貝佛利（Patrick Beverley）因為右手腕酸痛缺席3場比賽後歸隊，喬治表示，他們都受到板凳球員的鼓舞。

他說：「我們知道我們得做什麼。」

喬治在比賽還剩下7分6秒時6犯離場，當時快艇握有11分領先。

尼克連拿8分，並在莫里斯（Marcus Morris）於終場前10.4秒進球後，將落後縮小到剩下3分差距。

但威廉斯之後的兩罰俱中，奠定了快艇的勝基。快艇今天贏球，戰績變成26勝12敗，暫時排在西區第4。

© 2020 AFP