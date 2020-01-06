歐盟外交代表警告 利比亞衝突恐立即升溫

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（法新社布魯塞爾6日電） 歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾今天警告，利比亞首都的黎波里（Tripoli）周邊地區可能即將爆發更激烈衝突，他呼籲各方透過政治管道解決利比亞危機。

波瑞爾（Josep Borrell）表示：「近期利比亞局勢發展顯示，的黎波里四周的暴力情勢可能即將升溫。」

聯合國安全理事會（UN Security Council）今天稍晚將開會討論利比亞局勢。土耳其軍方則已開始在利比亞進行部署，以保護聯合國承認的的黎波里政府不受利比亞軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）武力威脅。

獲聯合國承認的利比亞「全國團結政府」（Government of National Accord，GNA）衛生部表示，的黎波里一所軍事學校4日遭空襲擊中，至少造成30人死亡。哈夫塔的部隊否認發動攻擊。

波瑞爾今天說：「我們譴責軍事學校4日遭空襲的這類攻擊行動。這只會引發更多暴力，讓更多人受苦。...現在比以往更迫切需要真正努力，讓利比亞危機朝政治方式解決。」

波瑞爾還表示：「歐盟呼籲各方參與聯合國領導的政治程序。歐盟將繼續盡一切努力，來為這個程序找出和平的政治解決方法。」

北非國家利比亞自前獨裁者格達費（Moamer Kadhafi）2011年死於北大西洋公約組織（NATO）支持的人民起義後，便陷入混亂局勢至今，目前分裂為全國團結政府和以東部為根據地的敵對當局兩陣營。

根據聯合國統計，自從哈夫塔對的黎波里展開攻擊以來，已有超過280位平民和2000多名戰士喪生，並有約14萬6000人因此流離失所。（譯者：楊昭彥/核稿：張正芊）

© 2020 AFP