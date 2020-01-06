第77屆金球獎星光大道 眾女星紅毯爭艷

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（法新社洛杉磯5日電） 好萊塢巨星今天紛紛點亮金球獎頒獎典禮，亞裔演員奧卡菲娜、莎莉賽隆和珍妮佛羅培茲等女星紛紛在紅毯上爭艷亮相。

以電影「別告訴她」（The Farewell）獲獎呼聲高的亞裔演員奧卡菲娜（Awkwafina）選了一件迪奧（Dior）的黑色燕尾服，配上荷葉領口的白襯衫，相當具個人風格。

在改編福斯新聞（Fox News）性騷擾醜聞電影「重磅腥聞」（Bombshell）中飾演主播梅根凱莉（Megyn Kelly）的莎莉賽隆（Charlize Theron），今天身穿草綠色斜肩洋裝，內搭黑色緊身胸衣，大膽風格令人眼睛為之一亮。

今年50歲的珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和夫婿美國職棒大聯盟MLB前紐約洋基球星A-Rod羅德里格斯（Alex Rodriguez）攜手走紅毯，珍妮佛羅培茲穿着白色禮服，胸前有巨大的金色墨綠色蝴蝶結，相當浮誇。

「紐約時報」時尚評論家佛里曼（Vanessa Friedman）推文表示：「珍妮佛羅培茲如同巨大禮物般登場，我以為這已經過時了。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP