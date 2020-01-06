美國務卿：伊朗很可能報復美軍

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（法新社華盛頓5日電） 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，美國空襲狙殺伊朗重要軍事將領後，伊朗可能會嘗試攻擊美國部隊。

蓬佩奧對福斯新聞頻道（Fox News）說：「我們認為伊朗很有可能會犯下錯誤，決定追擊我們在伊拉克的部分部隊、軍事部隊，或我們在敘利亞東北部的士兵。」訪談內容於今天播出。

美國3日以無人機對巴格達國際機場發動空襲，炸死伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）後，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的軍事顧問表示，伊朗將對美國軍事據點做出「軍事報復」。

蓬佩奧說：「伊朗如果追擊他們，會鑄下大錯。」

美國目前在中東地區約有6萬名士兵，包括在伊拉克約有5200人。美國狙殺蘇雷曼尼後，華府3日下令增派數千名軍人前往當地。

蓬佩奧表示：「我們正在對各種報復行為做準備。」包括網路攻擊。

在蘇雷曼尼及伊拉克民兵組織人民動員（Hashed al-Shaabi）指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis ）遭美方殺害後，獲伊朗政府支持的黎巴嫩什葉派組織真主黨（Hezbollah）首領納斯拉勒（Hassan Nasrallah）今天也特別表示會以美國軍隊作為報複目標。

納斯拉勒說：「美國軍隊殺了他們，將為此付出代價。」

伊拉克國會也被這起事件激怒，呼籲政府終止讓美國率領的聯軍繼續留在伊拉克境內。

以美國為首的聯軍自2014年起駐紮伊拉克，當時巴格達當局邀請他們來支援伊拉克當地部隊，共同對抗伊斯蘭國（IS）組織。

不論當局最後做出任何決定，都必須經伊拉克內閣同意，不過伊拉克總理稍早曾表明支持驅逐以美國為首的聯軍出境。

蓬佩奧說：「我們有信心，伊拉克人民想要美國繼續留在當地。」

「等伊拉克領導階層和政府做出決定時，我們再來看要怎麼做。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP