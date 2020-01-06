美稱已瞄準52處 伊朗回嗆：要讓以色列化成灰燼

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社德黑蘭5日電） 美國放話瞄準伊朗52處，前伊朗伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards）領袖今天威脅，將讓以色列城市海法（Haifa）與特拉維夫（Tel Aviv）「化為灰燼」。

伊朗革命衛隊前領袖、現擔任伊朗政裁決機構「權宜委員會」（Expediency Council）主管的芮塞（Mohsen Rezai），在社群網站推特中說：「我們採取軍事回應後，美國如果採取任何舉措，我們將讓海法與特拉維夫化為灰燼。」

他之所以發出這樣的警告，是因為美國總統川普（Donald Trump）昨天警告說，美國已經鎖定52個「對伊朗和伊斯蘭文化十分重要的」設施，假如伊朗攻擊美國的人民或資產，美國將「快速且沉重」痛襲伊朗。

川普用措詞強硬的推文，捍衛3日發動無人機在伊拉克首都巴格達（Baghdad）狙殺伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的舉措。他推文說，「52」這個數字代表着1979年底美國駐德黑蘭（Tehran）大使館被扣押超過一年的人質人數。

半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）引述芮塞的話說：「川普先生，你推文說你要攻擊伊朗的52個目標是嗎？」

芮塞警告說：「你說假如伊朗採取報復，你會再度發動攻擊是嗎？伊朗肯定將把海法和以色列核心化為灰燼，讓以色列從地表消失。」

© 2020 AFP