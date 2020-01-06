美軍在伊拉克：再次面臨撤離壓力

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（法新社華盛頓5日電） 伊拉克國會通過決議案要求政府敦促美軍撤離後，美國恐面臨近10年來，第2度被迫從伊拉克撤軍。然而美軍一旦撤離，恐為中東地區帶來高度風險，後勢難料。

法新社報導，伊朗革命衛隊將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）3日遭美國無人機擊斃之後，伊拉克國會召開特別會期。蘇雷曼尼在伊拉克政壇舉足輕重，且在主要為什葉派穆斯林的國家地區備受擁護。

美國撤軍具有高風險：美軍2011年撤離伊拉克，留下安全真空，導致伊斯蘭國（IS）坐大，美軍也為此重返。

●不給司法豁免 美軍2011年底撤離伊拉克

美國2003年出兵伊拉克，推翻獨裁者海珊（Saddam Hussein）政權，隨後在未經伊拉克同意下佔領伊拉克。美國駐軍人數於2007年來到約17萬人的巔峰。

2008年時任美國總統的小布希（George W. Bush）與巴格達當局簽訂「美國駐軍地位協定」（SOFA），該協定允許美軍駐紮伊拉克至2011年，屆滿即須撤離。

小布希的後手歐巴馬（Barack Obama）2009年尋求新版SOFA，以便美軍2011年撤離後，仍可留下數千名兵力協助伊拉克處理後續安全問題，特別是來自極端組織的威脅。但巴格達當局拒絕美方所提美軍可免受伊拉克法院訴究，新版協定談判破局。最後一批美軍於2011年12月8日撤離伊拉克。

●伊斯蘭國崛起 伊拉克請回美軍

美國撤軍後，充滿暴力的遜尼派聖戰組織伊斯蘭國（IS）勢力崛起，並控制伊拉克和敘利亞部分領土建國。伊拉克政府無力抗衡，2014年初向美求助，美軍以空襲奧援。

伊斯蘭國2014年6月佔據伊拉克大城摩蘇爾（Mosul）後，巴格達當局正式向美提出請求，歐巴馬政府即授權275名美軍人員重返伊拉克，美國五角大廈並開始定期以空襲行動協助伊拉克部隊。

直至2014年8月，伊拉克「邀請」美方及盟友進駐軍隊，組成由五角大廈為首的「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve）聯軍。聯軍除了發動空襲，也提供武器、訓練及戰術支援。

●防伊斯蘭國死灰復燃 美軍續留

美國總統川普以結束美軍在中東行動的競選承諾而勝選，對此五角大廈表達反對立場。

川普2018年12月宣布從敘利亞全面撤軍，前國防部長馬提斯（James Mattis）抱持反對立場因而遞出辭呈。但2019年初，在傳出伊斯蘭國已被殲滅的消息前幾周，川普決定讓部分美軍留守伊拉克，以監控伊朗動靜。

這項決定引發伊拉克政治人物和派系不滿，紛紛要求美方撤軍。但五角大廈仍希望駐守數千名兵力，遏止伊斯蘭國東山再起。美軍今年到目前駐紮人數約有5200人，另為加強使館安全，上周又增兵百逾人。

© 2020 AFP