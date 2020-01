廣告 繼續瀏覽後續

(法新社洛杉磯5日電) 在「火箭人」(Rocketman )把樂壇傳奇「強叔」艾爾頓強詮釋得淋漓盡致的泰隆艾格頓(Taron Egerton)今天擊敗一票進敵,奪下第77屆金球獎音樂喜劇類最佳男主角獎殊榮。

其他入圍者今年表現都堪稱一絕,包括「我叫多麥特」(Dolemite Is My Name)的艾迪墨菲(Eddie Murphy)、「鋒迴路轉」(Knives Out)的丹尼爾克雷格(Daniel Craig)、 「從前,有個好萊塢」(Once Upon a Time... in Hollywood)的李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio),以及「兔嘲男孩」(Jojo Rabbit)的羅曼格里芬戴維斯(Roman Griffin Davis)。(譯者:蔡佳敏/核稿:陳昱婷)

© 2020 AFP