(法新社洛杉磯5日電) 南韓導演奉俊昊(Bong Joon-ho)執導的「寄生上流」(Parasite)今天奪得金球獎最佳外語片大獎。

奉俊昊上台領獎時忍不住驚呼:「哇,真棒,真令人難以置信。」他說:「只要大家習慣看字幕,將會發現有許許多多很棒的電影。」

其他入圍金球獎最佳外語片的作品包括「別告訴她」(The Farewell)、「痛苦與榮耀」(Pain and Glory)、「燃燒女子的畫像」(Portrait of a Lady on Fire)和「悲慘世界」(Les Miserables)。(譯者:蔡佳敏/核稿:陳昱婷)

