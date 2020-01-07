三星人造人NEON登場 能宛如真人交談具同理心

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（法新社拉斯維加斯7日電） 南韓手機製造大廠三星電子旗下Star Labs實驗室今天揭示數位虛擬化身NEON，並將此形容為人工智慧驅動的「人造人」，宣稱能宛如真人般「交談且具同理心」。

法新社報導，在2020年拉斯維加斯消費電子展（CES）開幕式上，三星（Samsung）旗下獨立研發機構「技術與先進研究實驗室」（Star Labs），揭示號稱是新型人工智慧（AI）的NEON。

但部分業界專家質疑三星在其基礎技術方面提供的細節不足。專業科技網站The Verge就說：「就我們所知，這完全沒什麼奧秘，NEON只是數位虛擬化身，由電腦動畫繪製的似人形象，相當於虛擬助理Siri的『人造人』。」

「別擔心任何『人工智慧Android暴動』，這不是你正在尋找的那種人造人。」

根據這個以加州為據點的三星實驗室，這項科技能夠打造客制化數位形象，並能出現在顯示器或電玩中，能設計成「電視主播、發言人或電影演員」，甚至是「同伴及朋友」。

雖然長期以來早就能編寫程式，讓數位虛擬化身從事特定任務，像是在電玩中的玩家角色，不過NEON更進一步，能融入人類感情進行互動。

三星表示，儘管人造人可能會從真人身上借用其特徵，但「每個NEON都有他或她自己的獨特個性，且可以展現新表情、動作與對話」。

© 2020 AFP