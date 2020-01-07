中東情勢緩和 美股上揚亞股反彈

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（法新社香港7日電） 隨着中東爆發衝突的疑慮舒緩，亞股今天反彈，油價與金價則是回跌。但在美國擊殺伊朗最重要的軍事領袖後，市場投資人對於任何的情勢升高仍不敢掉以輕心。

伊朗軍事指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）上周遭美國暗殺引發的危機並未越演越烈，投資人注意力回到關心全球經濟前景，以及美中預計於15日簽署的貿易協議。

美國、歐洲與英國公布強勁的服務業數據，升高市場預期全球經濟成長減速將放緩的心理，激勵美股三大指數率先走揚，扭轉盤初跌勢，終場收高。

亞股也是普遍跟漲，東京股市日經指數收漲1.6%，香港股市恆生指數收高0.34%，上證綜合指數收漲0.69%，孟買與曼谷股市也收高，威靈頓股市則是微幅上漲0.02%，台北股市則是下挫。

市場觀察人士指出，市場並未遭受重創的主因在於，美國和伊朗的緊張對峙未如預期對全球經濟成長造成重大衝擊。

投資人轉回投資較高風險的資產，導致油價回跌。油價前兩個交易日飆漲近7%，金價則從6年半高點回落。

英國盈豐財資市場（CMC Markets UK）分析師休森（Michael Hewson）說：「把過去幾天事件的激情和喧囂暫擱一旁，在沒有發生進一步的暴力和緊張升高下，實際上情況是沒什麼改變。」（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP