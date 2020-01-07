伊拉克總理證實收到美軍將撤離信函

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（法新社巴格達7日電） 伊拉克總理馬蒂（Adel Abdel Mahdi）今天證實，他收到美軍信函，信中描述美軍「撤離」伊拉克的步驟。

五角大廈稍早聲稱伊拉克政府收到的是未簽名的草稿，不過馬蒂駁斥這項說法。

馬蒂在電視轉播的內閣會議上表示，他在當地時間昨天晚上8時收到署名及翻譯版的信函。

他表示，這封信討論「重新部署，目標是從這個國家撤離。措辭非常清楚」。

馬蒂說，他收到的阿拉伯文和英文最初版本有個翻譯上的錯誤，因此他的辦公室要求美軍更正，美軍又送來新的版本。

馬蒂告訴與會部長：「這確確實實是封正式信函。這不是一張從印表機掉下來的紙，送到我們這裡也不是巧合。」

法新社昨晚取得這封信的複本，並向美國和伊拉克官員查證，證實這封信的真實性。

率領伊拉克特遣部隊的美國准將希里（William Seely）在信中告訴伊拉克對等官員，美軍準備從伊拉克撤離。

不過美國國防部長艾斯培（Mark Esper）否認美軍將撤出伊拉克。

伊朗革命衛隊聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）上周在巴格達機場遭美國以無人機擊殺後，伊拉克國會5日要求美軍和其他外國部隊撤離。（譯者：陳政一）

© 2020 AFP