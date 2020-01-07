奧地利33歲總理宣誓就職

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（法新社維也納7日電） 奧地利保守派領袖庫爾茨今天宣誓就任總理，成為全球最年輕的民選領導人。他先前與極右翼政治勢力合組的政治聯盟瓦解後，這次是與綠黨組成令人難以置信的聯合政府。

現年33歲的庫爾茨（Sebastian Kurz）誓言「捍衛氣候與邊界」，他創下奧地利首例，延攬綠黨（Greens ）組成聯合政府，當地媒體形容這很「奇特」，「令人難以置信」。

庫爾茨領導的人民黨（OeVP）上周與綠黨達成共治的協議。此前他與極右翼勢力合組的政府因貪腐醜聞而瓦解後，去年9月國會提前改選，人民黨與綠黨都大有斬獲。

這個政治聯盟為了討好雙方支持者，一方面將推動奧地利在2040年前成為碳中立的國家，也將持續推行先前嚴厲的反移民措施。

部分觀察家認為，若奧地利的聯合政府運作順利，可成為歐洲其他國家的參考模式，因歐陸各國都苦於應付民粹風潮，但也得處理氣候變遷問題。

庫爾茨辯稱，這樣的組合可說是「兩全其美」。他領導的人民黨已在奧地利執政超過30年。

人民黨在新的聯合政府取得10席內閣部長職位，而綠黨則有4席，58歲的綠黨主席庫格勒（Werner Kogler ）擔任副總理。

隨同庫爾茨宣誓就職的內閣首長過半數是女性，其中包括國防部長，而且這些部長級官員有許多年齡在30 至40歲來歲。

© 2020 AFP