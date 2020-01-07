川普上電台吹噓 祖克柏稱他臉書排名第一

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（法新社華盛頓6日電） 美國總統川普今天表示，臉書公司（Facebook Inc.）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在晚宴上告訴他，他在臉書是「第一名」。

川普說：「我前陣子與祖克柏共進晚餐，他說『我想恭喜你…你在臉書是第一名』。」

川普是在接受右翼廣播談話節目主持人林堡（Rush Limbaugh）現場訪問時發表上述言論，但沒有進一步說明細節。

川普與祖克柏去年10月曾在白宮共進晚餐。臉書發言人表示，兩人之後便沒有進一步會談。

川普提到社群媒體對於他傳遞訊息的重要性，讓他得以繞過專業新聞媒體發表意見。川普指控專業新聞媒體對他有偏見。

在推特擁有近7000萬名跟隨者的川普告訴林堡，沒有這個平台，「我想我們會迷失。」他說：「我們將無法讓真相大白。」

美國即將於11月舉行總統大選，社群媒體因讓不實訊息與假新聞流竄而飽受各界批評。

川普本身一再使用臉書與推特發表不實聲明與陰謀論。

這兩大平台回應說，他們不會試圖移除政治人物發表的謊言，因為他們的聲明落在內容「具有新聞價值」的類別。

就政治廣告經費而言，川普確實在臉書排名第一，臉書因此被控遭共和黨不當影響。

© 2020 AFP