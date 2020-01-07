美國防部長否認撤軍伊拉克

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（法新社華盛頓6日電） 美國國防部長艾斯培今天否認美軍將撤出伊拉克。先前一名美軍將領致函伊拉克政府表示，「出於對伊拉克主權的尊重」，美軍準備撤離。

艾斯培（Mark Esper）說：「目前沒有任何撤軍伊拉克的決定…還沒有決定撤出伊拉克，就是這樣。」

艾斯培還說：「那封信不符合我們現在的狀況。」

美國總統川普下令3日空襲伊拉克首都巴格達國際機場，擊斃伊朗革命衛隊精銳聖城部隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），引發軒然大波。伊拉克國會昨天通過決議，要求美國等外國駐軍撤離伊拉克。

率領伊拉克特遣部隊的美國准將希里（William Seely）簽署的官方信函明確指出，美軍準備撤離伊拉克。消息一出引發騷動。

信中寫道：「出於對伊拉克共和國主權的尊重，並且在伊拉克國會和總理要求下，堅決行動聯合特遣部隊（CJTF-OIR）將在未來幾天和幾周內變換陣地，準備移動部隊。」CJTF-OIR是指在伊拉克和敘利亞對抗伊斯蘭國（IS）的聯軍。

信中還說：「我們尊重你們要求我們離開的主權決定。」信中寫道，美國率領的聯軍將利用直升機撤軍。

然而美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，這封信僅是不該寄出的「草稿」。他說內容「措辭不當」，真正意思應是指出美軍在基地之間移動部隊，不是撤軍。

密利告訴媒體：「這是過失，一個無心之過，一封未簽名的草稿信，因為我們正在移動部隊。」

密利說：「這是過失，信不應該寄出。」

© 2020 AFP