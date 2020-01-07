美狙殺伊朗將領持續發酵 駐伊拉克部分德軍將撤離

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（法新社柏林7日電） 德國國防部今天表示，將撤離派駐伊拉克、參與打擊伊斯蘭國（IS）聯軍的部分軍人。這是美國以無人機在伊拉克狙殺伊朗高階將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）後的最新發展。

德國國防部發言人告訴法新社，大約30名派駐伊拉克首都巴格達（Baghdad）和首都北方城市塔吉（Taji）的德國軍人，將轉赴約旦和科威特。發言人還說，撤離行動會「很快展開」。

德國共部署大約415名軍人參加打擊伊斯蘭國的聯軍，其中大約120人派駐伊拉克。

在德國作出上述宣布前，伊拉克國會已通過決議，要求政府終止與美國為首聯軍之間的協議。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）昨天晚間表示，德國派軍進駐伊拉克的基礎為「我們獲得伊拉克政府和國會邀請」。

「若情況不再是如此…那麼我們就失去進駐的法律基礎。我們必須儘快與巴格達有關人士釐清現況。」

德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國首相強生（Boris Johnson）5日也發布聯合聲明，敦促伊拉克勿危及打擊伊斯蘭國聖戰分子的作戰。

聲明提到：「在此情況下，保留（對抗伊斯蘭國的）聯軍至關重要。我們呼籲伊拉克當局繼續提供聯軍必要支援。」

© 2020 AFP