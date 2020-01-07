聯合國教科文組織：美伊必須保護文化遺址

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（法新社巴黎6日電） 美國總統川普威脅要攻擊伊朗文化遺產後，聯合國教科文組織表示，美伊都必須遵守強制各國維護文化遺址的公約。

聯合國教科文組織（UNESCO）秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）強調，德黑蘭與華府當局已經簽署1972年的「保護世界文化和自然遺產公約」。此公約規定各締約國「不得故意採取任何可能直接或間接損害本公約其他締約國領土的文化和自然遺產的措施」。

聯合國教科文組織說，阿祖萊與聯合國教科文組織的伊朗大使見面時說，兩國已經簽署在武裝衝突情況下保護文化財產的1954年公約。

阿祖萊「強調文化與自然遺產的普世價值是維持人民之間和平與對話的媒介，國際社會有義務為了下一代好好保存與維護」。

川普4日在推特發文說，如果德黑蘭攻擊美國人員或資產，報復美國狙殺伊朗指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），美國將把目標鎖定一些「對伊朗與伊朗文化來說至關重要的」地點。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）回應，這類舉動將構成「戰爭罪」。

不過，川普昨天似乎沒有要退一步的意思，他說：「他們可以使用路邊炸彈炸死我們的人民。我們就不能動他們的文化遺產一根汗毛？這樣說不通。」

© 2020 AFP