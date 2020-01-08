中東局勢緊張 蒲亭突訪敘首都會阿塞德

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（法新社大馬士革7日電） 美國與伊朗緊張情勢加劇，恐點燃中東戰火之際，俄羅斯總統蒲亭今天突訪敘利亞首都大馬士革，並會晤敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）。

美國3日擊殺伊朗革命衛隊聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），成為中東這個動蕩地區近代最受矚目的暗殺行動之一，德黑蘭當局和其盟友矢言要流血報復。

蒲亭（Vladimir Putin）在東正教的耶誕節這天意外造訪敘利亞，探視駐紮在此的俄羅斯部隊，這是敘利亞近9年前爆發內戰以來，蒲亭首度造訪大馬士革。

俄羅斯2015年的軍事干預對挽救阿塞德政權起了決定性作用，蒲亭在訪問期間為敘利亞政府軍的最新戰果喝采。

俄羅斯新聞社引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的話報導：「蒲亭與阿塞德會談時特別提到，我們現在可以充滿信心地說，我們已經朝着恢復敘利亞國家地位與國家領土統一的目標，走了好長一段路。」

在俄羅斯介入前，敘國政府和盟邦部隊僅掌控1/5敘利亞，如今則已收復戰爭初期失去的大部分領土。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP