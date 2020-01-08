伊拉克形勢艱險 菲律賓擬派貨機船隻撤離移工

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社馬尼拉8日電） 菲律賓官員今天表示，政府在伊朗發射飛彈攻擊美軍駐伊拉克基地之後，已下令國民離開伊拉克。現在菲律賓將派出貨機與船隻，協助菲國移工撤離。

美國上周在伊拉克狙殺一名伊朗高階將領。在伊朗兌現誓言發動首波報復後，馬尼拉當局已對國民發布強制撤離命令。

目前伊拉克境內約有1600名菲律賓移工，在中東各國的菲律賓移工則多達200萬人左右。這些移工是菲律賓一大經濟支柱。

伊朗今天朝美軍駐紮的伊拉克基地發射多枚飛彈，據伊朗國營媒體報導，此舉是在回應美國3日狙殺伊朗政府重要人物、軍事將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）告訴記者，政府將派出至少3架軍用貨機，以及剛建造完成的1艘海岸防衛隊船艇，把菲律賓人帶離危險。

羅倫沙納並表示，去年12月才離開法國造船廠的這艘海防船艇，可能會把菲律賓移工先送到卡達。他接著說：「一旦我們把他們集中後，我們可能會包下一架飛機或是我們的船隻，把他們帶回家鄉。」

儘管菲律賓經濟成長強勁，許多人生活仍極度貧窮。現在約有1000萬菲律賓人在海外工作，這些移工彙回母國的資金，是菲律賓經濟的生命線。

© 2020 AFP