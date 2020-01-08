各砸3億買廣告時段 川普彭博美足超級盃先開打

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（法新社華盛頓7日電） 美國總統川普與2020年總統參選人彭博（Michael Bloomberg）雙雙訂下美式足球超級盃總決賽電視廣告黃金時段，要爭取上億選民的關注，專家稱60秒廣告需花費1000萬美元。

2月2日星期天在邁阿密舉行的職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽，估計會有1億人觀賽，通常這是每年美國電視廣播最多人收看的節目，川普與彭博都已分別訂下60秒的廣告時段。

假設觀眾沒有在廣告時間轉檯，他們還會看到彭博爭取民主黨提名，以在11月總統大選與川普一較高下。

法新社報導，彭博發言人佛瑞澤（Michael Frazier）在電郵中說：「川普競選團隊決定要在這個重要比賽中大肆宣傳，彭博陣營也不甘示弱，買下廣告時段。彭博要與川普對戰。」

就在美國新聞網站Politico報導了川普競選連任團隊買下超級盃總決賽的60秒廣告時段，彭博陣營也立即作上述宣布。

佛瑞澤並未說明彭博買下黃金時段花了多少錢，但多位專家說，單獨30秒價格約560萬美元，雙倍時間60秒大概要1000萬美元（約新台幣3億355萬元）。

彭博與川普對打的廣告，將在民主黨2月3日舉行愛阿華州第1個提名初選的前夕播出；而與十多州同時舉行總統初選的「超級星期二」3月3日，相隔只有幾周。

曾任紐約市長的彭博，是當今世上名列前茅的大富豪，自他於去年11月宣布參選以來，已經耗資逾1億美元打廣告。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP