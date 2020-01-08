彈劾審判是否傳證人 參院共和黨人：可邊審邊談

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（法新社華盛頓7日電） 美國聯邦參議院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天表示，共和黨議員已準備好通過總統川普的彈劾審判規則，即便在野的民主黨人士希望能保證可以傳喚證人。

麥康奈表示，他有他多數黨黨團的支持來片面通過審判準則，證人和文件的議題可留至這場歷史性審判程序開始之後再說。

他表示，「我們有足夠的票數在彈劾審判展開後通過決議，（建立起）所謂的第一階段」，鋪陳審判攻防論點並提供一段時間給參議員的書面問題。

然而，參院要等聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將彈劾條文送交參議院，方能展開審判程序。

眾議院去年12月針對川普通過濫權及妨礙國會調查兩項彈劾條文，但裴洛西迄今仍未將條文送交參院，為的是施壓共和黨人制定公平審判規則。

對此，麥康奈今天在出席假期結束所舉行的第一場政黨午宴過後表示：「他們擱置文件3星期了。我期望能在這星期了結。」

由民主黨把持的眾議院，指控川普利用軍事援助等誘因來施壓烏克蘭調查川普11月大選的潛在對手、民主黨籍總統參選人拜登（Joe Biden），並阻止國會展開全面調查。

麥康奈表示，他希望川普彈劾審判的基本原則能比照1999年柯林頓總統的彈劾審判。

當年的聯邦參議院無異議通過首批規則，唯有在事後才辯論召喚證人的適切相關性。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP