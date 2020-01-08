攻擊美軍基地後 伊朗革命衛隊發表聲明

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（法新社德黑蘭8日電） 伊朗革命衛隊今天發表聲明說，伊朗攻擊美軍使用的伊拉克境內基地，是為回應美國入侵者的「恐怖行徑」，並為伊朗革命衛隊聖城部隊英勇領袖的殉難復仇。

伊朗今天攻擊美軍駐紮的伊拉克基地，報復美國上周暗殺伊朗革命衛隊聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）。

革命衛隊發表聲明說，發動「烈士蘇雷曼尼行動」（Operation Martyr Soleimani）是為回應「美國入侵者的犯罪和恐怖行徑，並報復美方的懦弱暗殺行動，為（精銳聖城部隊）英勇領袖的痛苦殉難報仇」。

革命衛隊表示，它對美國侵略者的恐怖軍隊使用的入侵用空軍基地，發射數十枚地對地飛彈…並徹底擊垮阿薩德空軍基地（Ain al-Asad airbase）。

以下是革命衛隊聲明的主要內容：

1. 我們警告「大撒旦」（Great Satan），也就是邪惡又傲慢的美國政權，若採取任何新的惡意或侵略行動，必會遭到更痛苦且毀滅性回應。

2. 我們警告為美國恐怖軍隊提供基地的美國盟邦政府，若任何領土以任何方式被用來作為對伊朗採取敵對和侵略行動的基地，就會被到鎖定為攻擊目標 。

3. 我們絕不認為猶太復國主義政權能與美國切割，兩者都必需為這些罪行負責。

4. 我們建議美國人民召回派駐本地區的美軍，避免招致進一步損失，勿讓美國政權所挑起且不斷升高的對其仇恨，進一步威脅美軍的性命。

© 2020 AFP