歐洲極北異常溫暖 寒冬仍未至

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（法新社斯德哥爾摩8日電） 從挪威峽灣到俄羅斯城市，破紀錄的溫暖加上少雪少雨的天氣，使得歐洲極北地區仍在等待寒冬的降臨。

挪威西部小鎮森達爾索拉（Sunndalsora）本月2日測得攝氏19度氣溫，是挪威往年這個時節從未出現過的溫度。

根據挪威氣象預報，這樣的溫和氣候是暖風所造成，而暖風本周預計將再度吹拂整個區域。不過預報指出，這樣的暖風並非異常現象，如此的溫暖天氣也不盡然與氣候變遷有關。

然而，本季的氣溫還是高於正常值。過去幾天里，瑞典南部的氣溫比正常高出約攝氏5度，北部更高出攝氏10度。

瑞典氣候學家赫斯特隆（Sverker Hellstrom）告訴法新社：「瑞典中部3個氣象站1月2日通報測得自1971年以來的1月最高溫。」

瑞典拉普蘭（Lapland）一間做狗拉雪橇生意的老闆直呼這是幾十年來最暖的冬天之一，氣溫也大幅波動。

老闆艾瑞克森（Donald Eriksson）表示：「這樣的趨勢很明顯：過去15年裡，特別是過去10年裡，冬季平均短少了1.5個月。」

根據芬蘭當地氣象局說法，芬蘭南部去年12月氣溫也比正常高出攝氏4.5度，冬天甚至根本還沒開始。

研究人員史卡蘭（Reidun Gangsto Skaland）說：「到了2050年，逾百萬挪威人將居住在冬天剩不到一個月的地方。」

根據挪威氣象機構，北極中心地帶的挪威斯瓦巴（Svalbard）群島氣溫已經連續第109個月高於正常值。

鄰國俄羅斯也有相同的情況；俄羅斯國家氣象中心表示，北極圈內的世界最大城市莫曼斯克（Murmansk）昨天測得溫度為攝氏零度，也高於當地季節標準攝氏6度。

氣象預報顯示，莫曼斯克今天天氣將更溫暖，來到攝氏2度，而俄羅斯第二大城聖彼得堡（Saint Petersburg）氣溫將來到攝氏4度，較正常高出攝氏12度。

俄羅斯氣象局長費爾芬德（Roman Vilfand）告訴俄羅斯新聞社（RIA），俄羅斯全國各地都測到異常氣溫，並舉西伯利亞部分地區為例，當地氣溫比正常值高出攝氏20度。西伯利亞是世界上最寒冷的地方之一。

© 2020 AFP