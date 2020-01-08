烏克蘭航空空難 伊朗尋獲黑盒子拒絕交給美國

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社德黑蘭8日電） 烏克蘭國際航空編號PS-752班機今天從伊朗首都德黑蘭（Tehran）的機場起飛不久後便墜機。伊朗民航當局表示，搜救隊已經發現飛機的兩個黑盒子，但不會交給美國。

伊朗學生通訊社（Iranian Students News Agency ）報導，伊朗民航組織（Iran Civil Aviation Organisation）發言人亞發紮德（Reza Jafarzadeh）表示：「已經尋獲今早墜毀的波音737兩個黑盒子。」

黑盒子正式名稱是飛航紀錄器，包含座艙語音紀錄器（CVR）和飛航資料紀錄器（FDR）。

伊朗國營電視台引述伊朗官員說法報導，兩個黑盒子都有受損，但據信仍可取出其中資料。

伊朗梅爾通訊社（Mehr）報導，伊朗民航組織首長阿貝德查迪（Ali Abedzadeh）表示：「我們不會把黑盒子交給製造商（波音）跟美國人。」他還說，目前尚不清楚黑盒子將送往哪個國家進行調查。

伊朗、烏克蘭及美國都是國際民航組織（International Civil Aviation Organization）成員，依照組織規定，空難調查由空難發生國主導。

然而，根據飛航專家說法，有能力分析黑盒子的國家不多，主要為英國、法國、德國跟美國。

這架班機今天上午6時10分從德黑蘭的伊瑪目何梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）起飛，幾分鐘後就從雷達屏幕消失並墜毀在德黑蘭市郊。

烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）表示，墜毀的波音737是2016年生產的，且事發兩天前才剛檢查過。

伊朗跟烏克蘭當局的初步聲明認為，這架客機的發動機發生故障，不過航空公司沒有詳細說明事故原因。

空難發生不久前，伊朗才剛對美軍駐伊拉克基地發射飛彈，以報復美軍3日出動無人機空襲殺害伊朗高階軍事指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）。（譯者：侯文婷/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP