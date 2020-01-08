蓬佩奧挺委內瑞拉反對派領袖 馬杜洛諷他小醜

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（法新社卡拉卡斯7日電） 委內瑞拉反對派領袖瓜伊多今天宣誓續任國民議會議長。美國國務卿蓬佩奧祝賀瓜伊多連任議長，左派總統馬杜洛批評，蓬佩奧最終就是個失敗的小醜。

瓜伊多（Juan Guaido）宣誓展開另一任期的國民議會議長後，便號召民眾走上街頭，舉行3天的反總統馬杜洛（Nicolas Maduro）示威活動。

瓜伊多在誇張混亂的場面中被國家衛隊攔阻約半小時，無法進入議場，他的政敵、親馬杜洛的巴拉（Luis Parra）宣稱當選議長一職，佔領議長座位。

瓜伊多宣誓後在記者會中表示：「是挺身而出、奮力挺身而出的時候了。」

「我們會在周四、周五和周六動員群眾抗議，所有人都會走上街頭。」

36歲的瓜伊多去年一月自行宣布為臨時總統，將57歲的馬杜洛稱為「篡位者」，他過去一年一直企圖把馬杜洛趕下台，但馬杜洛仍持續掌權。

國民議會是委內瑞拉反對派掌握的唯一公務機關，瓜伊多的議長職位對他與馬杜洛的持續鬥爭來說很重要。

瓜伊多擁有美國等超過50國支持。儘管委內瑞拉經濟崩潰，馬杜洛卻因手握武裝勢力的關鍵支持而顯得地位穩固，且中國、俄羅斯、古巴也支持他。

美國今天警告要對委內瑞拉加強制裁，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）另祝賀瓜伊多連任議長。蓬佩奧說：「馬杜洛政權的大規模逮捕、恐嚇及賄絡行為無法使委內瑞拉民主偏離常軌，也不能用武力實質封鎖國民議會，不讓人進入議會建築。」

馬杜洛接受國營電視台VTV訪問時則說：「美國總統川普的政府會繼續失敗、失敗、再失敗，蓬佩奧會繼續裝模作樣，扮醜角，他最終就是個失敗的小醜。」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP