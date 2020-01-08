醜女貝蒂創作人過世 享年45歲

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（法新社洛杉磯8日電） 美國熱門電視影集「醜女貝蒂」創作人席爾維奧霍塔被發現在邁阿密喪命，享年45歲。

席爾維奧霍塔（Silvio Horta）的經紀人表示，他的家人很快將發表聲明。目前雖不清楚他的死因，但美國娛樂周刊「綜藝」（Variety）披露，席爾維奧霍塔死於自殺。

席爾維奧霍塔開發美國廣播公司（ABC）熱門影集「醜女貝蒂」（Ugly Betty），這個影集改編自哥倫比亞同名電視劇「醜女貝蒂」（Yo soy Betty, la fea），描繪一名土裡土氣的秘書，試圖在紐約時尚雜誌謀職的故事。

這部由莎瑪海耶克（Salma Hayek）擔任執行製片的影集，還有女主角艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera）雙雙拿下金球獎。

艾美莉卡弗瑞娜今天在社群網站Instagram寫道：「聽聞醜女貝蒂創作人席爾維奧霍塔的死訊，讓我震驚又心碎。」

她說：「他的才華與創意帶給我和許多人歡樂與光明。」

在醜女貝蒂中演出的女星凡妮莎威廉斯（Vanessa Williams）表示：「聽到這個不幸的消息，令人震驚不已，我們許多和他共事過的人將懷念他的創意和熱情，願他安息。」

古巴裔的席爾維奧霍塔1996年搬到洛杉磯，並把自己的電影劇本「下一個就是你」（Urban Legend）賣掉，兩年後這部由傑瑞德雷托（Jared Leto）主演上映的電影大賣。

醜女貝蒂2006年首播後，總共推出4季，席爾維奧霍塔擔任節目統籌跟主要編劇。但在2010年停播後，席爾維奧霍塔遲遲未能趁勝追擊推出大作。

© 2020 AFP