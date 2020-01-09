全球交通事故增加 死亡案例減少

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（法新社巴黎9日電） 一項全球傷亡評估報告今天指出，隨着發展中國家轉型為更穩定經濟體，道路交通事故於過去30年雖越來越頻繁，但死亡案例減少。

美國華盛頓大學健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation）公布年度傷亡原因評估報告指出，擁有完整數據的最新年分2017年，共有5400萬人在車禍中受傷，120萬人喪命。

調查發現，最有可能在車禍中受傷的是25歲至29歲男性，人數是同齡女性的兩倍。

自1990年以來，全球因車禍死亡的機率逐漸降低，但在中非共和國、牙買加、索馬利亞、史瓦帝尼和阿拉伯聯合大公國等5個國家，因車禍喪命的風險則增加。

健康計量評估研究中心研究報告的資深作者詹姆斯（Spencer James）表示，包含車輛、道路安全，以及落實對超速、系安全帶與酒測執法，有助於降低死亡率。

他說：「過去30年來全球道路事故受傷的死亡率獲改善，令人感到欣慰，但仍有相當大進步空間，因為道路事故受傷理應能夠加以防範。」

在1990至2017年期間，全年齡層的全球道路事故受傷比率增加逾15%。

© 2020 AFP