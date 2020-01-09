哈利梅根宣布引退 轟動英媒

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（法新社倫敦9日電） 英國哈利王子和妻子梅根宣布兩人不再是「資深王室成員」（senior royals）的消息，今天擊敗伊朗危機與英國脫歐（Brexit）登上英媒頭條，還衍生出Megxit這個新名詞。

法新社報導，哈利王子伉儷昨天傍晚宣布引退，要「在這個制度內開創出更有發展性新角色」。據傳他們的決定未經英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）同意。

這項消息促使媒體紛紛拿Megxit和宮鬥劇碼當頭條。「每日快報」（Daily Express）就以「哈利梅根淡出王室生活 女王驚愕」為報導標題。

包括「金融時報」（Financial Times）在內的每家英國報社都把這項消息擺在頭版。以危言聳聽聞名的英國小報則一如既往，各自在標題上發揮創意。

英國國會今天終於要通過首相強生（Boris Johnson）脫離歐盟的協議，但銷量第一的「太陽報」（The Sun）今天的標題卻是「Megxit」；對手「每日鏡報」（Daily Mirror）也以「他們甚至沒告訴女王」下標。

據稱是女王閱報選擇的「每日電訊報」（Daily Telegraph），則是運用王室昵稱「公司」來發揮：「哈利梅根從公司出走」。

至於一般會把頭版保留給全球重要商業和經濟新聞的「金融時報」，這次也湊上一腳，標題為「王室伉儷淡出眾人目光 尋求財務獨立」。

© 2020 AFP