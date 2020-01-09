川普吹噓達成能源獨立 分析：美國不靠進口仍難

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（法新社紐約8日電） 美國總統川普今天宣稱美國近來達成「能源獨立」，不再受中東地緣政治動蕩擺布。然而法新社分析，美國對外國石油的仰賴度雖然降低，但要完全不靠進口仍十分困難。

在伊朗就華府狙殺伊朗軍事將領一事報復美軍後，川普表示：「我們（能源）獨立了，我們不需要中東石油。」然而開採頁岩油雖使美國產油量增加，美國依然得仰賴進口石油。

● 美國真的實現能源獨立了嗎？

能源資訊公司ClipperData石油市場專家史密斯（Matt Smith）表示，答案得看你怎麼定義「能源獨立」。

史密斯指出，美國在2019年最後幾個月，確實「逐步進入原油與石油產品凈出口國之林」，這代表美國出口高於進口。

這項表現得歸功於大規模開採頁岩氣。美國於2017年躋身天然氣凈出口國，是60年來的頭一遭。

史密斯表示：「但美國每天仍進口700萬桶原油和超過100萬桶精鍊石油產品。」他說，美國依舊「高度仰賴加拿大等其他國家，包括沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特等中東國家」。

● 美國仍有實際進展

即使美國嚴格來說尚未達成能源獨立，局勢與過往相比仍已大幅改變。

自1973年石油危機以來，華府便設下降低仰賴進口石油的目標，並於1975年禁止出口美國原油。

如今新的水力壓裂技術（hydraulic fracturing）與水平鑽井技術（horizontal drilling）已使業者有能力開採新油藏，使美國朝目標逐步邁進。現在德州、新墨西哥州、北達科他州與賓州的油田數量都大增。

美國現在每日平均開採油量為1200萬至1300萬桶，超過俄羅斯與沙烏地阿拉伯，也比2009年的每日530萬桶高出許多，令川普大悅。

川普2017年曾承諾不僅要達成能源獨立，還要推動美國主導能源市場。

● 眼前障礙不斷

不過，美國還是繼續從海外大量進口原油，因為許多美國煉油廠的配置，為處理主要來自加拿大和墨西哥的重質原油。頁岩油則被視為輕質原油。

此外，雖然美國汽油、熱燃油、煤油等精鍊石油產品產量大幅增加，但美國的總能源消耗量也在增加。根據美國能源情報署（US Energy Information Administration），2018年美國能源消耗量增加4%，創新高紀錄。

史密斯表示，相對於石油產量一天1300萬桶，美國光是石油產品的總需求一天就約達2000萬桶。

© 2020 AFP