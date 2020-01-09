斯洛維尼亞境內川普雕像 疑遭縱火焚毀

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（法新社斯洛維尼亞盧布里雅納9日電） 斯洛維尼亞地方當局說，疑似蓄意破壞者今天焚毀一座美國總統川普木造雕像。一群村民為了批評民粹政治，於去年打造這座雕像。

8公尺高的川普全身像於去年8月打造完成，不但有他獨具特色的金髮、藍西裝、白襯衫及紅領帶，造型還神似自由女神像。設計師斯拉格爾（Tomaz Schlegl）將它命名為「自由雕像」，希望這尊雕像成為批判民粹政治的象徵。

雕像最初設立在塞拉普里卡姆尼庫村（Sela pri Kamniku），當地位於斯洛維尼亞首都盧布里雅納（Ljubljana）北方30公里，但在村民不滿遊客增多展開抗議後，雕像於12月移往鄰近城鎮摩拉夫切（Moravce）。

但遷往摩拉夫切不久後，破壞者就在川普雕像臉部畫上鬍子，顯然是指涉希特勒（Adolf Hitler）。

消防隊員今天清晨趕往現場撲滅已完全摧毀這尊雕像的大火。摩拉夫切市長巴拉吉奇（Milan Balazic）表示，警方將會展開調查。

巴拉吉奇表示：「這是針對藝術及包容性的攻擊，針對歐洲基本價值的攻擊。」他還說，自從上個月設置完成後，許多遊客前來觀賞雕像。

為了把雕像移來摩拉夫切，巴拉吉奇支付1500歐元（約新台幣5萬元），並將此視為宣傳這個小鎮的契機。

由於美國下令狙殺伊朗將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）後緊張情勢升高，斯拉格爾表示，他認為這起疑似縱火案是一項反川普行動。

© 2020 AFP