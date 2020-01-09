美伊緊張對峙 危及中東各地人道救援

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（法新社貝魯特8日電） 人道團體挪威難民理事會（NRC）負責人艾基蘭（Jan Egeland）今天警告指出，美國與伊朗不斷升級的報復循環，正危及對中東各地數千萬人提供的人道救援。

法新社報導，艾基蘭在聲明中說：「中東各地數千萬人亟需人道救援。大多數人早已因衝突飽受蹂躪或流離失所。」他警告：「另一起國際和區域強權衝突，勢必會致命打擊瀕臨崩潰邊緣的救援生命線。」

美國上周空襲巴格達，造成伊朗指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）喪命，並引發這兩個宿敵間以牙還牙式血腥暴力循環，伊朗今晨發射飛彈攻擊伊拉克境內美軍駐紮基地。雙方都強烈警告對方，任何新攻擊將會引發激烈回應。

艾基蘭表示：「這個地區有2400萬受戰爭影響的葉門人，還有1200萬流離失所的敘利亞人，對任何升級衝突、制裁或行動限制等都極度脆弱。」

艾基蘭還提到，伊拉克境內有600萬人、巴勒斯坦地區有200萬人以及伊朗境內有300萬阿富汗難民身陷困境，他們都亟需人道救援。

艾基蘭說：「我們要代表與政治衝突毫不相乾的數千萬人，敦促緩和衝突對峙，並讓外交官直接對話，尋覓解決之道。」

© 2020 AFP