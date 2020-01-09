韓前檢察官涉性騷判2年 最高法院撤銷發回更審

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社首爾9日電） 南韓前檢察官安泰根被控對女同事毛手毛腳，掀起南韓版「#我也是」反性騷擾與反性侵運動浪潮，最高法院今天撤銷下級法院判處安泰根2年徒刑的原判決，案件發回更審。

53歲的安泰根（Ahn Tae-geun，譯音）2019年1月因濫權遭地方法院定罪，判處2年徒刑。他涉嫌於2010年一場喪禮中，一再對女下屬毛手毛腳。

受害人徐智賢（Seo Ji-hyun，譯音）於2015年針對安泰根提出正式投訴後，遭到安泰根調往偏遠地區，職涯發展受到嚴重影響。

徐智賢隱忍多年，直到2018年接受直播電視訪問，在鏡頭前聲淚俱下詳述自身遭遇。這起事件引發對位高權重男性類似指控的一波浪潮，從藝術界延燒到政壇，進而發展成南韓版「#我也是」（#MeToo）反性騷和反性侵運動。

儘管南韓在經濟和科技上取得長足進展，但依然是傳統男性主宰社會，南韓女性面臨全球最厚「玻璃天花板」之一。

由於已逾一年法定追訴期限，檢方無法依性騷擾罪名起訴安泰根。檢方最後依濫權罪名起訴安泰根，他被控為了報復，濫用職權施壓高級檢察官把徐智賢調往偏遠地區。安泰根已於2017年因與本案無關的貪污罪名遭開除。

首爾中央地方法院（Seoul Central District Court）於2019年1月依濫權罪，判處安泰根有期徒刑2年。安泰根提起上訴後，當年7月上訴法院維持地方法院原判決。

但最高法院今天撤銷下級法院原判決，發回更審，表示很難認定安泰根的行為構成濫權。

最高法院發表聲明說，原判決誤解濫權罪的法律原則，撤銷原判決，本案發回更審。

© 2020 AFP