不顧氣候變遷 川普宣布大刀闊斧改革國家環境政策法

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓9日電） 美國總統川普政府今天宣布對國家環境政策法進行大刀闊斧改革，批評者認為此舉破壞高速公路、機場和輸油管建設的監管要求，也讓政府忽視這些建設對氣候變遷造成的影響。

根據1970年時任總統尼克森（Richard Nixon）簽署的「國家環境政策法」（NEPA），所有重大基礎建設計畫都必須經過聯邦主管機關進行環境影響評估。

法新社報導，國家環境政策法是美國第一部重要環境法律，立法目的在於「創造並保持人類與自然和諧共存的環境」。這部法律成了川普加速推動化石燃料提取的一道阻礙。

在前總統歐巴馬政府根據國家環境政策法進行環評期間，美國環境保護署（Environmental Protection Agency）對於縱貫加拿大和美國的「基石XL」（Keystone XL）輸油管工程計畫提出異議，最後歐巴馬封殺這項計畫，但現在川普卻重啟這項計畫。

川普告訴記者，他會有所行動是因為諸多建設計畫「停滯不前，聯邦審核過程異常緩慢且繁複」。他還說，要到「嶄新的基礎建設讓全世界再度對美國欣羨不已」，他才肯罷休。

川普政府今天宣布國家環境政策法調整措施，將接受60天公眾評論期，之後會擇期生效。針對何種計畫需要環評，新規定將會拉高門檻。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP