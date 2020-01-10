伊拉克要求美國派遣代表團 開始撤軍作業

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（法新社巴格達10日電） 在美國與伊朗關係急劇惡化之際，伊拉克看守總理馬蒂（Adel Abdel Mahdi）辦公室今天表示，馬蒂已要求美國派遣一個代表團到巴格達，開始準備撤軍事宜。

馬蒂昨晚與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）通話時，「要求派遣一個代表團到伊拉克，以設定機制，執行國會決定，促使外國部隊從伊拉克安全撤離」。

約有5200名美軍駐守在伊拉克各地基地，以支持當地部隊，防止伊斯蘭國（IS）東山再起。2014年，伊拉克政府邀請美國領導的聯軍，協助打擊伊斯蘭國聖戰士，駐伊美軍占聯軍的一大部分。

聯軍駐守是基於相關國家行政機關間協議，從未獲得伊拉克國會批准。然而，伊拉克國會5日投票通過取消對聯軍的邀請，並且驅逐所有外國部隊。

一周前，美軍對巴格達發動無人機空襲，殺害伊朗少將蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）及伊拉克高級指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）等人，激怒了許多伊拉克議員。

數天後，伊朗對伊拉克基地發射一連串飛彈，但是只造成損害，未有人員傷亡。這些基地為美國和其他聯軍部隊使用。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）

© 2020 AFP