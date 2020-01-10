哈利梅根宣布引退 英國女王下令找出解決方法

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（法新社倫敦9日電） 英國哈利王子和妻子梅根昨天拋出震撼彈，宣布兩人將不再是「資深」王室成員，將退至幕後。對於哈利和梅根的決定，英國王室事先毫不知情，今天急忙尋找「可行的解決方法」。

英國女王伊麗莎白二世、哈利的父親查爾斯王子和哥哥威廉王子，都已指示他們的幕僚與哈利一家和首相強生（Boris Johnson）政府合作，迅速為這場王室危機找到解決方法。

根據多家英國媒體報導，白金漢宮消息人士表示：「女王、威爾斯親王（Prince of Wales）和劍橋公爵（Duke of Cambridge）已指示他們的團隊，與政府和薩塞克斯（Sussex）一家合作，尋找可行的解決方法。威爾斯親王和劍橋公爵是查爾斯王子和威廉王子的頭銜，哈利王子則受封為薩塞克斯公爵。

這名消息人士還說，這個過程「預期會花好幾天，不會到好幾周」。

薩塞克斯公爵哈利王子與公爵夫人梅根在沒有徵求任何資深王室成員意見下，就逕行於昨天宣布卸下資深王室身分，震撼英國王室。

他們在新架設的網站、Instagram和白金漢宮電子郵件通訊系統發布聲明表示，計畫把時間分配在英國和北美，避開長期被媒體跟拍，並會工作以求財務獨立。

在聲明發布1小時又40分鐘後，似乎感到不安的白金漢宮也發布簡短聲明表示，有關哈利和梅根引退的討論仍在「初期階段」，「這是非常複雜的議題，需要時間去處理」。

英國廣播公司（BBC）報導，據信王室備感「受傷」和失望，今天英國各大媒體充滿王室家族「分家」和女王「傷心沮喪」的報導。

「倫敦標準晚報」（London Evening Standard）指出，他們「違抗女王下達的明確指示」，也就是目前不要公開任何有關未來的計畫。還有資深廷臣警告，哈利和梅根「將會因此受罰」。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP