巴西最高法院裁定 耶穌同誌喜劇片可上架Netflix

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（法新社巴西利亞9日綜合外電報導）巴西最高法院今天推翻下級法院命令，裁定將耶穌描繪為男同性戀的喜劇電影「基督的第一個誘惑」，可在影音串流播放平台Netflix上架。

巴西製片公司「後門」（Porta dos Fundos）拍攝的「基督的第一個誘惑」（The First Temptation of Christ，暫譯），去年12月3日在Netflix推出後，在天主教徒居多的巴西引發保守派政治人物、教會和福音派教徒強烈批評。

電影劇情描述耶穌在沙漠度過40天後，帶着男友奧蘭多（Orlando）返家，而母親瑪利亞（Mary）和丈夫約瑟（Joseph）正為耶穌30歲生日準備驚喜派對。這部諷刺喜劇片今天仍在Netflix架上。

製片公司「後門」在里約熱內盧（Rio De Janeiro）的總部去年耶誕夜遭汽油彈攻擊，里約熱內盧法官阿比凱（Benedicto Abicair）昨天因此命令這部電影暫時下架，以平息眾怒。

不過，巴西聯邦最高法院院長托佛里（Jose Antonio Dias Toffoli）今天支持Netflix提出的上訴，推翻暫時下架的命令。Netflix否認這部電影有意侮辱基督徒。

托佛里表示：「人們不能假定，一部幽默的諷刺作品有辦法削弱基督教信仰的價值。基督教信仰已存在超過2000年，也是大多數巴西公民的信仰。」（譯者：陳正健/核稿：張正芊）

© 2020 AFP